Más de 60 delegaciones se reunieron en Bruselas el jueves para discutir la reconstrucción, la gobernanza y la seguridad en la Franja de Gaza y la reforma de la Autoridad Palestina.

Francia y Arabia Saudí están presidiendo una reunión del Grupo de Donantes para Palestina, centrada en las reformas de la Autoridad Palestina solicitadas por un plan de paz de Estados Unidos que obtuvo la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU el lunes.

La Autoridad Palestina administra áreas semiautónomas en la Cisjordania ocupada por Israel y está haciendo un esfuerzo renovado para convertirse en un actor en la Gaza de posguerra.

La Unión Europea, el mayor apoyo financiero de la Autoridad Palestina, espera que la Autoridad pueda gobernar efectivamente Gaza después de profundas reformas. Pero Washington exige que la Autoridad realice reformas primero, e Israel rechaza cualquier papel para ella en Gaza.

La reunión no buscará compromisos financieros para la reconstrucción de Gaza. Se está planificando un próximo evento en Egipto para recaudar ese dinero.

Aunque hasta ahora no ha sido un actor central en las negociaciones sobre el futuro del territorio, la UE está siendo cada vez más vocal sobre asegurar un papel en la configuración de la Gaza de posguerra.

Franja de Gaza. Foto: EFE

Programa de entrenamiento para asegurar Gaza

El bloque de 27 naciones planea entrenar a 3.000 policías palestinos para asegurar la Franja de Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, prometió 100 policías franceses para esa misión.

La UE espera reclutar de un grupo de aproximadamente 7.000 policías gazatíes que una vez fueron pagados por la Autoridad Palestina, dijo un alto funcionario encargado de comunicar para el servicio de política exterior de la UE, pero no autorizado para ser nombrado públicamente. La UE está discutiendo con "países vecinos" de Gaza para albergar el programa de entrenamiento.

El plan de Estados Unidos pide que el ejército israelí ceda lentamente territorio en Gaza a una mezcla de estos policías y una Fuerza Internacional de Estabilización.

La UE tiene una pequeña presencia de diplomáticos y militares en el centro de comando civil-militar dirigido por Estados Unidos en el sur de Israel que supervisa el plan de paz. Está buscando membresía en la aún por formarse Junta de Paz, a la cual el plan respaldado por la ONU otorga la autoridad última en Gaza, mientras que un "comité tecnocrático y apolítico de palestinos competentes" gestionará el servicio civil diario en el enclave costero.

La UE está presionando para que ese comité esté compuesto en gran medida por el gobierno de la Autoridad Palestina liderado por el presidente palestino Mahmud Abás. Abás, de 90 años, aún mantiene poder autoritario en pequeñas áreas de Cisjordania, pero está cada vez más marginado y debilitado por Israel, es profundamente impopular entre los palestinos y esta luchando por tener voz en Gaza.

Reforma de la Autoridad Palestina

Un punto clave del plan de paz estadounidense es una profunda reforma de la Autoridad Palestina.

"El dinero siempre está condicionado a reformas", declaró la Comisionada Europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica. La UE presionará a la Autoridad Palestina para que elimine su llamado fondo de mártires y reforme sus libros de texto, entre otras reformas, dijo.

Barrot afirmó que la reunión del Grupo de Donantes para Palestina busca "reformar la Autoridad Palestina, fortalecerla para que la Autoridad Palestina esté a cargo cuando llegue el momento".

Desplazados de Gaza. Foto: EFE

La formación de la Junta de Paz y el comité aún no han obtenido el respaldo de la sociedad palestina.

Si se percibe como una herramienta para Estados Unidos o Israel, prominentes palestinos pueden mostrarse reacios a unirse. El grupo violento Hamas denunció la resolución de la ONU el lunes, diciendo que busca promover los intereses de Israel.

"Los palestinos tienen que ser quienes lideren y posean los procesos que están ocurriendo en Palestina", expresó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

