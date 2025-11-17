Más Información

La relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas () para la Libertad de Asociación y la Asamblea, Gina Romero, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y de armas menos letales contra manifestantes y periodistas el pasado sábado durante las protestas de la Generación Z.

En ese sentido, Romero urgió, a través de sus redes sociales, al gobierno mexicano a detener la estigmatización de la protesta pacífica y respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos.

Aunado a ello, llamó a las autoridades a investigar posibles infiltraciones, inclusive de posibles agentes provocadores, para causar caos y justificar la dispersión.

Además, exigió garantizar la para esclarecer los hechos, así como también la atención necesaria a las personas heridas, incluyendo los oficiales de policía.

Marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde se unieron la Generación Z y grupos que piden justicia para Carlos Manzo, este 15 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
Marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde se unieron la Generación Z y grupos que piden justicia para Carlos Manzo, este 15 de noviembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

