Trabajadores de base del Poder Judicial de la Ciudad de México piden transición en la elección del próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJCDMX).
"Hay dos magistradas que se están proponiendo para ser presidentas del Poder Judicial y pues la verdad lo que buscamos es una nueva administración, una mujer que sea humana, que atienda las exigencias de los trabajadores, porque si no nos atienden, pues también se perjudica a lo que es el los justiciables, al público general", aseguró Alejandro Martínez, trabajador del PJCDMX.
Los integrantes de la base trabajadora en protesta se manifiestan afuera de la sede del Pleno de las Magistradas y Magistrados en las instalaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores.
Esta tarde se definirá quien será la persona que presida el Tribunal Superior de Justicia capitalino por el periodo del 1 enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.
