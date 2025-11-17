Más Información

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Marcha Z deja 19 detenidos; tres son investigados por tentativa de homicidio

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

Trump, de nuevo a la carga; “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dice

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Noroña reta a Salinas Pliego a acudir a segunda marcha de la Generación Z; lo llama “facho cobarde”

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Linkin Park, Foo Fighters y Chappell Roan, los shows que marcaron la edición 2025 del Corona Capital

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

Marcha Generación Z: Citlalli Hernández y Alessadra Rojo de la Vega se enganchan en redes; reto desata confrontación entre ellas

La informó que desde el próximo 24 de noviembre se realizarán los trámites y servicios en su nueva sede de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La embajada, a cargo de , indicó que se mudarán a esta representación diplomática en la colonia Irrigación.

"Nos mudamos. Su entrevista de servicios consulares (, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales) ahora se llevarán a cabo en nuestras nuevas instalaciones", dijo la embajada estadounidense.

Lee también

"¡Tomen nota, compartan y nos vemos en el nuevo complejo de la Embajada!", añadió.

Sin dar una fecha específica para su apertura, el 17 de diciembre del año pasado fue develada la placa conmemorativa de la nueva embajada de Estados Unidos en México, que de acuerdo con el , es la representación diplomática estadounidense “más grande del mundo” y un espacio que representa el entendimiento, cooperación y amistad.

La nueva embajada

Consolidará más de 49 mil metros cuadrados de operaciones diplomáticas, reuniendo a más de mil 400 empleados que estaban distribuidos en varios sitios de la CDMX.

Está diseñada para optimizar el flujo de visitantes mediante un espacio consular ampliado que incluye 81 ventanillas consulares, y cuenta con salas de espera y galería de arte.

Para mitigar el impacto del tráfico, el complejo cuenta con “entradas discretas” para diversas funciones. Al norte, una entrada está destinada a los numerosos visitantes consulares, mientras que otra da bienvenida a visitantes del .

El edificio de siete pisos incluye dos niveles subterráneos que equilibran su tamaño sin comprometer el espacio útil. Estos niveles aprovechan patios hundidos que brindan vistas hacia la naturaleza y abundante luz natural.

Incorpora rigurosas metas de sostenibilidad y ahorro de energía para reducir el impacto ambiental, optimizar el rendimiento del edificio y mejorar su resiliencia. También recolecta y almacena toda el agua de lluvia en el sitio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]