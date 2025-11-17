¿Necesitas tramitar tu visa?; Embajada de EU inicia trámites en nueva sede

La embajada de Estados Unidos en México informó que desde el próximo 24 de noviembre se realizarán los trámites y servicios en su nueva sede de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La embajada, a cargo de Ronald Johnson, indicó que se mudarán a esta representación diplomática en la colonia Irrigación.

"Nos mudamos. Su entrevista de servicios consulares (visa, pasaporte, ciudadanía o servicios notariales) ahora se llevarán a cabo en nuestras nuevas instalaciones", dijo la embajada estadounidense.

Lee también Sheinbaum acusa grupo “muy violento” y “caras muy conocidas” en marcha de la Generación Z

"¡Tomen nota, compartan y nos vemos en el nuevo complejo de la Embajada!", añadió.

Sin dar una fecha específica para su apertura, el 17 de diciembre del año pasado fue develada la placa conmemorativa de la nueva embajada de Estados Unidos en México, que de acuerdo con el exembajador Ken Salazar, es la representación diplomática estadounidense “más grande del mundo” y un espacio que representa el entendimiento, cooperación y amistad.

La nueva embajada

Consolidará más de 49 mil metros cuadrados de operaciones diplomáticas, reuniendo a más de mil 400 empleados que estaban distribuidos en varios sitios de la CDMX.

Está diseñada para optimizar el flujo de visitantes mediante un espacio consular ampliado que incluye 81 ventanillas consulares, y cuenta con salas de espera y galería de arte.

Para mitigar el impacto del tráfico, el complejo cuenta con “entradas discretas” para diversas funciones. Al norte, una entrada está destinada a los numerosos visitantes consulares, mientras que otra da bienvenida a visitantes del Centro Benjamín Franklin.

El edificio de siete pisos incluye dos niveles subterráneos que equilibran su tamaño sin comprometer el espacio útil. Estos niveles aprovechan patios hundidos que brindan vistas hacia la naturaleza y abundante luz natural.

Incorpora rigurosas metas de sostenibilidad y ahorro de energía para reducir el impacto ambiental, optimizar el rendimiento del edificio y mejorar su resiliencia. También recolecta y almacena toda el agua de lluvia en el sitio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr