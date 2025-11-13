Más Información

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aseguró que la cooperación con México "es excelente".

Al retomar las palabras del secretario del Departamento de Estado, , el diplomático estadounidense dijo en sus redes que con la reapertura del gobierno de Estados Unidos seguirá el fortalecimiento de la relación de ambos países.

"Nuestra cooperación con nuestros socios mexicanos nunca para. Ahora que el cierre ha concluido, seguiremos fortaleciendo esta relación para continuar entregando resultados para la gente de ambas naciones", expresó el embajador.

El secretario estadounidense descartó que vaya a enviar fuerzas a México para combatir a los cárteles de la droga, o a tomar medidas unilaterales, pero insistió en que hay zonas del país “controladas” por el narco, que es “más poderoso que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales”.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, en Canadá, donde participó en la cumbre del G7, Rubio fue cuestionado el miércoles sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, en medio de la celebración del Día de Muertos, y sobre la ayuda que puede brindar Estados Unidos contra los cárteles.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, respondió Rubio.

