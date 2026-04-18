Un juez de control otorgó la duplicidad del término constitucional en la audiencia para determinar si Juan Jesús "N", detenido por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, es vinculado a proceso.

La tarde de este sábado, en una audiencia realizada en los juzgados orales de la colonia Doctores, se determinó que la audiencia será retomada el próximo miércoles 22 de abril.

El abogado de Juan Jesús, Julián Gonzáles, informó que la duplicidad se otorgó a fin de ampliar las investigaciones.

El abogado y familiares de Juan Jesús "N", ofrecieron declaraciones sobre el caso de la defensa a las afueras de los juzgados orales ubicados en Doctor Lavista. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Aseguró que pudo hablar poco con el imputado y presenta marcas de golpes.

"En pocas palabras, me dijo que no, pero un poco limitado por la cuestión de que no estábamos totalmente solos en la sala".

Por lo anterior, el defensor señaló que será hasta que visite a su defendido en el reclusorio cuando pueda hablar con él.

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