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Un juez de control otorgó la duplicidad del término constitucional en la audiencia para determinar si , detenido por el , es vinculado a proceso.

La tarde de este sábado, en una audiencia realizada en los juzgados orales de la colonia Doctores, se determinó que la será retomada el .

El abogado de Juan Jesús, Julián Gonzáles, informó que la duplicidad se otorgó a fin de ampliar las investigaciones.

El abogado y familiares de Juan Jesús "N", ofrecieron declaraciones sobre el caso de la defensa a las afueras de los juzgados orales ubicados en Doctor Lavista. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.
El abogado y familiares de Juan Jesús "N", ofrecieron declaraciones sobre el caso de la defensa a las afueras de los juzgados orales ubicados en Doctor Lavista. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

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Aseguró que pudo hablar poco con el imputado y presenta marcas de golpes.

"En pocas palabras, me dijo que no, pero un poco limitado por la cuestión de que no estábamos totalmente solos en la sala".

Por lo anterior, el defensor señaló que será hasta que visite a su defendido en el reclusorio cuando pueda hablar con él.

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JACL/cr

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