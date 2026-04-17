La fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde detalló que de acuerdo con las indagatorias, los hechos se registraron en la caseta de vigilancia del edificio ubicado en el número 829 de avenida Revolución, donde se encontraron manchas hemáticas.

“Las primeras indagatorias indican que Juan Jesús ‘N’ golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida. Posteriormente ocultó el cuerpo en el sótano del estacionamiento con arena”, dijo.

A través de un video compartido a través de su cuenta de X, Bertha Alcalde señaló que el detenido comparecerá ante la autoridad judicial durante su audiencia inicial en las próximas horas.

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“Reitero, en la fiscalía estamos comprometidos y comprometidas con esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia para Edith y su familia”, agregó.

Edith Guadalupe Valdés, de 21 años de edad fue reportada como desaparecida entre la noche del 15 de abril y madrugada del 16 de abril. La joven de 21 años se trasladó al edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez por una oferta laboral, según señalaron familiares.

Al no tener información sobre su paradero, familiares realizaron un bloqueo en inmediaciones del edificio, donde el cuerpo de la víctima fue localizado la mañana de este viernes 17 de abril.

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La fiscal general, Bertha Alcalde, informa que fue aprehendido un probable responsable por los hechos relacionados con la muerte de Edith Guadalupe, de 21 años.



Continuamos con la investigación para garantizar justicia. pic.twitter.com/a6K6wh5stU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 18, 2026

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