"El Chapo" Guzmán presenta carta en inglés; pide al juez Brian Cogan un trato justo de EU

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En una carta en inglés, Joaquín Guzmán pidió al juez de su caso, Brian Cogan, un trato justo en. El capo ha comenzado a aprender el idioma desde la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, donde cumple condena.

"Esta es una carta cortés de la Constitución Política de México sobre la autoridad y las leyes de los Estados Unidos sobre mi extradición para darme un trato justo en este país. La aparición de las leyes constitucionales en la corte tiene el derecho a que sean conectadas y usadas para una protección igualitaria de mis derechos sobre este mandato”, se lee en la misiva.

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"Esta es una declaración para el juez sobre mi preocupación de falta de evidencia en la ley federal", añade "El Chapo" en la misiva, en la que recuerda otras veces en que ha denunciado malos tratos, incomunicación, falta de una alimentación apropiada y actos de tortura durante su estancia en la prisión de Colorado.

En enero de 2017, Guzmán Loera fue extraditado a donde se le condenó a cadena perpetua el 18 de julio de 2019. Cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

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cc/bmc

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