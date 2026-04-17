Con motivo de la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se reunirá en la Ciudad de México con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también con directivos de grandes empresas y de organismos del sector privado.

Ebrard dijo que en esta ocasión será la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) quién presente la postura que tiene en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque en la primera ronda, celebra hace casi un mes, fue México quien planteó sus puntos de vista.

En entrevista a la salida de la reunión de consejo mensual del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ebrard Casaubon dijo que el encuentro iniciará el lunes con un desayuno alrededor de las 7 de la mañana y añadió que Greer tuvo “la gentileza de venir para presentársela directamente a la presidenta. Eso es un muy buen detalle, no es muy frecuente que lo hagan”.

Reiteró que para México lo más importante es que se mantenga el T-MEC sin aranceles, “esa es nuestra postura. Vamos a escuchar lo que nos van a decir ellos”.

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Reiteró que la postura del gobierno mexicano es “avanzar en lo que son las cadenas de suministro para reemplazar importaciones”, eliminar los aranceles vigentes al acero y aluminio y atender las restricciones al sector agropecuario nacional.

Expuso que con el sector privado mexicano acordaron una estrategia común durante este tiempo de la revisión del T-MEC y ello incluye “tener cada vez más activismo en Estados Unidos, presentar mucho más la situación mexicana allá, hacer presencia, asistir”.

El representante comercial de EU, Jamieson Greer, y el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard. Foto: X @m_ebrard

Postura del sector privado mexicano rumbo a revisión del T-MEC

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que en la reciente misión que realizaron a Washington, D.C., esta semana se reunieron con Greer para plantearle que el interés del sector privado mexicano es que permanezca el T-MEC, que no haya aranceles para todo lo que cumpla con reglas de origen y que se eliminen los aranceles al acero y aluminio, automóviles, entre otros.

Por lo que entre los sectores que se reunirán con Jamieson Greer están los del acero, aluminio, automóviles y agropecuario, entre otros.

Consideró que la postura de la Unión Americana es “más dura, más de la que habían tenido, a pesar de que ha habido un avance importante, digamos, ellos dicen que el presidente Trump se quiere salir del tratado, que no le gusta, no cree en el libre comercio y que no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo, pero que hay un espacio para negociación, para que México y Estados Unidos puedan aprovechar”.

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Empresarios mexicanos se reunirán con Jamieson Greer en CDMX

Todo lo que es parte de la negociación, por lo que consideró importante mostrar a Estados Unidos la importancia que tienen las inversiones mexicanas en Estados Unidos, por ejemplo, dijo que esta semana fueron directivos de Bimbo a la visita del CCE a Washington, D.C.quienes explicaron que tienen 60 plantas en territorio estadounidense, prácticamente en todas las entidades de la Unión Americana, excepto tres.

Expuso que por ello “le ofrecimos a Jamieson Greer que dado que el lunes viene a ver a la presidenta, podíamos organizar una reunión con varios empresarios. Estamos en esa organización con parte de su equipo que se queda martes y miércoles, entonces tendremos varias reuniones con él y con su equipo”.

Así que habrá tanto directivos de grandes empresas como Cemex, Bimbo, acereras, entre otras para mostrar “cómo las empresas mexicanas están invirtiendo en Estados Unidos. No es nada más que empresas americanas inviertan en México para fabricar en México, sino también empresas mexicanas”.

El presidente de Grupo Kaluz e integrante del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, dijo que la meta debe ser que se mantengan los tres países en el acuerdo por los beneficios que tiene y que se eliminen los aranceles.

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El presidente de la Confederación e Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, dijo que es una “gran noticia que (Greer) venga para acá” y que se reúna con directivos del sector privado.

Dijo que el trabajo con el gobierno federal de México incluye el intercambiar datos sobre lo que pasa en cada uno de los sectores, sobre todo de los afectados por los aranceles que registran un daño por dicho gravamen.

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