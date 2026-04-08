La Corte de Apelación de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Colombia reiteró que el gobierno mexicano deberá de pagarle a la empresa Lion Mexico Consolidated 47 millones de dólares en compensación porque incumplió con el compromiso de proteger las inversiones en proyectos inmobiliarios de dicha firma tal y como se estableció en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ahora T-MEC).

El documento que contiene el fallo de la apelación confirma la decisión que se dio en septiembre de 2021 en el que los panelistas consideran que sí debe haber una indemnización para la firma canadiense, sin embargo, el monto se ajustó porque originalmente el demandante pidió 220 millones de dólares.

Este caso tiene que ver con la decisión del Juzgado Noveno de lo Mercantil en Jalisco que permitió la cancelación de tres pagarés e igual número de hipotecas que existían a favor de la empresa canadiense.

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Esos pagarés e hipotecas aseguraban la inversión en tres inmuebles, dos en Guadalajara, Jalisco, y uno en Bahía Banderas, Nayarit. Dichos pagares se los otorgó a dos empresas mexicanas controladas por Héctor Cárdenas Curiel, pero el juez en México resolvió que no debían pagarse a la empresa canadiense, bajo el argumento de que hubo una reestructuración de préstamos, un acuerdo que niega la firma afectada.

Durante el proceso judicial, que comenzó en 2015, Lion Mexico Consolidated narró que fue víctima de un fraude porque esos pagarés e hipotecas garantizaban el pago de la inversión a ellos, pero los deudores incumplieron con sus obligaciones de pago a dicha empresa a través de actos judiciales, entre los que supuestamente hubo emplazamientos simulados, medios de defensa apócrifos y falsificación de documentos.

El texto de apelación asegura que el fallo del panel que revisó esta controversia entre el gobierno de México y la empresa canadiense es correcto por lo que se deberá de pagar el monto señalado en el 2021.

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