El gobierno mexicano espera ver un crecimiento de entre 10% y 15% en la industria farmacéutica por el lanzamiento de la plataforma de vinculación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En cumplimiento de los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a través de dicha plataforma se dará a conocer con anticipación el vencimiento de las patentes de medicinas para que los laboratorios de genéricos puedan empezar a producirse, dijo el titular del IMPI, Santiago Nieto.

Comentó que tanto el T-MEC como el Reporte 301 de piratería, de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), “piden mayor transparencia” de las patentes, incluyendo en la llamada “cláusula a volar”, por la que se reconoce que las medicinas tienen 20 años de vigencia de la patente, pero al año 17, los genéricos pueden empezar a desarrollar experimentación y data clínica para sacar el medicamento, concluyendo los 20 años de la patente, expuso.

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Sobre el impulso que dará a los genéricos, comentó: “Sabemos que unos son mucho más baratos, tanto para el público en general como para las compras gubernamentales… Lo importante era que los innovadores tuvieran toda la información de cuándo se vencen las patentes. Esta plataforma permite mostrar con tres años de anterioridad, con cinco años de anterioridad, con 10 años de anterioridad el vencimiento de las patentes”.

Explicó que, de 900 solicitudes de Cofepris, en 572 casos no había violación a una patente; en 72 casos se hizo de conocimiento que había violación a una patente; en 151 casos faltaba información.

Añadió que ya lograron reducir de 10 a cinco días los tiempos en que se determina si un producto viola o no una patente existente. Además, consideró que con esta plataforma se impulsará el crecimiento de la industria entre 10% y 15%.

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Durante el evento de “Lanzamiento del Portal de Vinculación IMPI-Cofepris”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el portal va dirigido a cualquier ciudadano, porque “antes no estaba accesible la información, hoy lo está. Es un cambio muy significativo e importante”.

Agregó que “nuestro objetivo es aumentar nuestra capacidad de generación, tecnología, producción propia y exportación”; México tiene ahí un campo enorme, lo que tendrá frutos para los próximos dos o tres años.

Explicó que vía la Cofepris “pasa más entre el 10% y el 14% del Producto Interno Bruto. Es gigante. Eso es varias veces Pemex, solo que no lo vemos así”.

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El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto, dijo que la plataforma coadyuva a la eficiencia regulatoria y a la emisión de patentes para que disponga de nuevos y buenos medicamentos alópatas.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que se trabaja en la transparencia y modernización del sistema de salud.

Añadió que el lanzamiento de la plataforma generará comunicación entre el IMPI y la Cofepris.

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