El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto, y el titular de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Israel Agüero Alegría, firmaron las Bases de Colaboración que establecen mecanismos de intercambio de información, así como de coordinación de acciones para proteger la salud de la población frente a la publicidad engañosa.

A tráves de un comunicado conjunto, explicaron que las bases tienen como objetivo fortalecer las acciones de control y vigilancia sanitaria en materia de publicidad de productos o servicios ofertados a través de la red pública de Internet bajo un esquema de participación, colaboración, capacitación y comunicación directa, oportuna y eficiente entre ambas instituciones.

Detallaron que estas entrarán en vigor a partir del 27 de marzo y estarán vigentes hasta el próximo 30 de septiembre de 2030, “lo que permitirá una respuesta más eficaz ante prácticas irregulares en internet, en beneficio de la protección de la salud de la población”.

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En ese sentido, Borja Aburto indicó que “para el cumplimiento de las Bases de Colaboración, en el marco de nuestras atribuciones, se desarrollará, implementará y dará seguimiento a un esquema continuo de intercambio de información que permitirá el monitoreo, la vigilancia y la identificación de productos o servicios en materia sanitaria ofertados en internet, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población”.

Añadió que se celebrarán reuniones de trabajo para dar seguimiento a las acciones derivadas de las Bases de Colaboración y se desarrollarán esquemas de simplificación en los procesos de intercambio de información, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Además, enfatizó que, como parte de estas acciones, la institución informará de manera inmediata a la SSPC sobre cualquier incumplimiento de la normativa sanitaria y proporcionará los datos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

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Por su parte, Agüero Alegría destacó que la formalización de estas Bases de Colaboración fortalece los mecanismos de intercambio de información y permite consolidar acciones coordinadas para atender de forma más eficiente los riesgos asociados a la publicidad engañosa en entornos digitales.

Agregó que esta coordinación contribuirá a mejorar las capacidades de monitoreo y respuesta institucional, en beneficio directo de la protección de la salud y seguridad de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que, bajo el liderazgo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la SSPC mantiene trabajo permanente con las Unidades de Policía Cibernética de las entidades federativas, con el objetivo de brindar una atención oportuna y eficaz a la población en materia de ciberseguridad.

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bmc