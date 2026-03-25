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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios () emitió tres alertas sanitarias por el robo, falsificación y comercialización ilegal de .

Se trata del medicamento llamado Eufenil Forte (Ibuprofeno), que fue robado en la autopista México-Puebla, acto notificado por la empresa Gelcaps Exportadora de México. La presentación es en cajas de 10 cápsulas y el lote número 24L00027.

“La comercialización ilegal del lote 24L00027 del producto robado Eufenil Forte (Ibuprofeno), representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las condiciones de manejo, transporte y almacenamiento desde el momento , por lo que no se garantiza su eficacia, seguridad y calidad”, refirió la Comisión.

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Otra alerta se emitió por los medicamentos Ginatrifil (Betametasona / Gentamicina / Clotrimazol) lote 2411063; y Ditizidol Forte (Diclofenaco/ B1/ B6/ B12), lote 2411238, de la empresa Laboratorios Best, y que fueron robados en la autopista Querétaro-Irapuato.

La tercera alerta es por la falsificación y comercialización ilegal del producto prolia de 60mg/mL (denosumab), en solución Inyectable en presentación jeringa prellenada.

La Cofepris señaló los lotes 2749920, 9053760, 6637000 y 1174358ª, éste último destinado a otro país, por lo que no debe ser comercializado en México.

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“Cabe destacar que el número de lote 1174358A al estar destinado al mercado de Turquía, se trata de un producto desviado en la cadena de distribución, que no cumple con el etiquetado para su venta en México, por lo que no se encuentra autorizada su comercialización en territorio nacional”, explicó.

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aov/bmc

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