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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a dos hombres y una mujer que detuvo con más de 186 mil pastillas de en el municipio de Cuauhtémoc, Colima.

Indicó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó en audiencia inicial los datos de prueba suficientes para que Carlos “N”, Yair “N” y Claudia “N” fueran procesados por su presunta responsabilidad en el en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de fentanilo.

Según la carpeta de investigación, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en flagrancia a los imputados, en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, donde se les aseguraron bolsas con más de 186 mil pastillas de fentanilo, como resultado del trabajo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

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Posteriormente, en audiencia el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba para obtener la referida, prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria.

A las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, señaló la FGR.

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