La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que existe certidumbre con el T-MEC y que se creó una mesa de trabajo para analizar y trabajar en la relación comercial entre México-Estados Unidos y Canadá.

Al acudir a la 82 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra NL), la mandataria reiteró que Estados Unidos mantiene buena voluntad para renegociar una nueva etapa.

“Tiene sus altibajos como los que he hemos vivido este año y meses, pero hay algo muy importante, que ya hay una mesa de trabajo formal para la revisión del tratado y eso nos da mucha certidumbre.

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Sabemos lo que ha significado aranceles en autos, en acero, en aluminio, que han impactado a la economía nacional y a muchas de sus empresas, pero no perdemos la esperanza de que todo esto pueda ser renegociable en esta nueva etapa”, externó.

En su visita a Monterrey, Sheinbaum también anunció un Plan Ambiental para Nuevo León y recursos para un nuevo proyecto hídrico.

Acompañada de empresarios y del gobernador Samuel García, la funcionaria informó que en dos semanas se reunirá con personal del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, para concluir el inventario de emisiones contaminantes y emprender acciones en pro del medio ambiente.

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“Estamos haciendo conjuntamente con Caintra y con el Gobierno del Estado el programa de calidad del aire para la Zona Metropolitana de Monterrey.

Los académicos están trabajando porque ya tienen el inventario de emisiones, mediciones de calidad del aire, para poder presentar muy pronto medidas que nos permitan acceder a este programa 'Todos por el Aire'”, señaló.

Así mismo, informó que, como parte del apoyo para el Mundial, su administración entregó mil 500 millones de pesos a Nuevo León para acelerar la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro.

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En su discurso, la mandataria federal también anunció que su gobierno está trabajando en la digitalización de la economía mexicana y que el objetivo es disminuir los pagos en efectivo en casetas y gasolineras.

“Estamos trabajando con el Banco de México y con la Banca Comercial para poder desarrollar estos esquemas, que el Banco del Bienestar avance en sus procesos de digitalización para que también utilice menos efectivo.

Al mismo tiempo el desarrollo de distintos sistemas de prepago y apertura de cuentas con la Banca Comercial, que nos permita avanzar hacia otros mecanismos a donde vaya disminuyendo el uso de efectivo en nuestro país”, explicó.

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Así mismo, informó que envió al Congreso una iniciativa para modificar el artículo 141 del Código Fiscal para que las empresas no tengan que garantizar con efectivo los juicios fiscales.

“Fue una nueva medida que se puso este año, que está causando muchísimos problemas y esperamos que se apruebe esta misma semana en la Cámara de Diputados”, dijo.

Claudia Sheinbaum Pardo llegó a Monterrey a las 11:00 a la Base Aérea Militar 14, en el municipio de Apodaca.

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Posteriormente, salió en caravana escoltada por la Guardia Nacional y Fuerza Civil.

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