La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el canciller Juan Ramón de la Fuente dará avances sobre el inicio del diálogo entre Estados Unidos y México en relación al T-MEC, especialmente sobre las reglas de origen que plantea el país vecino.

“Son públicos los planteamientos que ha hecho Estados Unidos de fortalecer las reglas de origen, que lo hemos dicho aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que si vas a producir una autoparte, pues que la mayoría de los componentes de esa autoparte se fabriquen también en México o en Estados Unidos o en Canadá. Eso es fortalecer las reglas de origen”, mencionó.

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo, la mandataria explicó que México propone que se eliminen las tarifas para autos, acero y aluminio, algo que todavía no acepta Estados Unidos pero “hay avances” en la discusión.

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“Hay avances, pero todavía no lo vemos reflejado en los hechos, sí aceptan, pero todavía no no se ve reflejado pues ya en un hecho. Hay una parte en las declaratorias que hizo Estados Unidos de que se se descuenta el componente que se hizo en Estados Unidos. Aquí las automotrices nos dijeron que les estaba costando trabajo ese descuento en Estados Unidos”, detalló Sheinbaum Pardo.

Puntualizó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón solicitó dicho descuento y han habido avances en el T-MEC: “las condiciones son mejores de las que habíamos pensado. Si no, no estaríamos en conversaciones...estimamos que sí vamos a poder renovar el tratado...evidentemente, si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones?”, dijo el funcionario.

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