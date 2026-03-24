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Tras el encuentro de , encabeza por Jesús Ramírez Cuevas, en el que criticaron a medios tradicionales y pidieron recursos, la presidenta afirmó que debe transparentarse la asignación de la publicidad oficial y defendió el papel que desempeñan los medios digitales y alternativos en el nuevo ecosistema informativo del país, al señalar que representan una necesidad social frente a los medios tradicionales.

La Mandataria federal fue cuestionada sobre las conclusiones del Segundo Encuentro Continental de Medios y Periodistas Independientes y Alternativos, realizado el fin de semana, donde participantes plantearon la necesidad de un presunto "piso parejo” en el acceso al reconocimiento institucional y, en su caso, a la .

Sheinbaum Pardo señaló que las propuestas recibidas serán analizadas por la Secretaría de Gobernación e incluso podrían derivar en cambios legales.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este martes 24 de marzo (24/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este martes 24 de marzo (24/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

“Estas conclusiones apenas ayer me las entregaron. Quedé en pasarlas a la Secretaría de Gobernación para que se analicen y, si hay que incorporarlas en una ley, pues hay que incorporarlas”, indicó.

La presidenta sostuvo que los medios alternativos surgieron como respuesta a la falta de espacios en medios tradicionales, los cuales —afirmó— durante años respondieron a intereses políticos y económicos.

“Los medios alternativos surgen como una necesidad de la sociedad de comunicar frente a los medios tradicionales comerciales que fueron cooptados durante años por el gobierno o por poderes fácticos”, expresó.

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Sheinbaum destaca a los medios digitales y alternativos

Destacó que actualmente muchos proyectos informativos digitales alcanzan audiencias superiores a las de medios convencionales, impulsados principalmente por redes sociales.

“Muchos medios alternativos son más vistos que los medios comerciales. Algunos tienen mucho más seguidores y vistas”, aseguró.

Sheinbaum también defendió que, aunque deben avanzar en procesos de profesionalización, los medios digitales deben ser reconocidos como medios de comunicación legítimos, aún cuando transmitan principalmente desde plataformas digitales o redes sociales.

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En ese contexto, respaldó la discusión sobre transparentar la asignación de publicidad oficial y revisar los mecanismos mediante los cuales se distribuyen los recursos públicos destinados a comunicación social, ante señalamientos de que históricamente se han concentrado en ciertos grupos mediáticos.

La mandataria sostuvo que el panorama informativo ha cambiado y que el gobierno debe reconocer esa nueva realidad mediática, marcada por una mayor pluralidad de voces y plataformas de comunicación.

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