La organización Artículo 19 expresó su preocupación por la seguridad y riesgo que enfrenta el periodista indígena Me’phaa Rolando Sánchez Quintero luego de que personas desconocidas intentaron ingresar a su domicilio ubicado en el estado de Guerrero cuando él no se encontraba.

Por medio de un comunicado, la ONG detalló que el pasado 28 de febrero de 2026 las personas no identificadas intentaron ingresar a su vivienda, por lo que su hija se percató que intentaron abrir y forzar la puerta, cuando de pronto arrojaron piedras a las laminas del techo y luego huyeron.

En otra ocasión, el pasado 17 de marzo, el periodista fue nuevamente víctima de intimidación cuando nuevamente dos individuos no identificados, permanecieron afuera de su casa alrededor de una hora, situación que un vecino percibió y le recomendó no salir y extremar precauciones.

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Artículo 19 compartió que estos hechos ocurren en un contexto de "riesgo elevado" derivado de su labor periodística en el medio “Júma Indígena", ya que Sánchez Quintero ha cubierto la desaparición y posterior asesinato de Ramiro Sanchez Cortés, quien se desempeñaba como comisariado suplente de Portezuelo de la Cruz.

Artículo 19 exige reforzar protección al periodista

Ante dichos actos de intimidación y riesgo, la organización defensora de la libertad de expresión exigió la revisión del análisis de riesgo del periodista, incluyendo la evaluación de la ampliación o renovación del plan de protección, tomando en cuenta los hechos recientes.

Pidió también implementar medidas urgentes para fortalecer la seguridad del comunicador conforme al Artículo 26 de la Ley de Protección, debido a que ha sido víctima de un allanamiento con severo riesgo para él y sus familiares.

Y finalmente exigió la coordinación y comunicación efectiva con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el gobierno de Guerrero, con el objetivo de garantizar la correcta implementación y seguimiento de las medidas de protección para garantizar el ejercicio libre y seguro del periodismo en comunidades indígenas.

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