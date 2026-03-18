En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ del 2025, el periódico EL UNIVERSAL lanzó el proyecto “Orgullo y resistencia: 111 voces LGBTIQ+” con el objetivo de visibilizar las experiencias de personas de la diversidad sexual en México y conocer de qué se sienten, o no, orgullosas. La iniciativa surgió ante la preocupación por los ataques de odio que enfrenta actualmente la comunidad, pese a los avances legislativos y sociales registrados en las últimas décadas.

Como parte del proyecto, 111 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ acudieron a la redacción de El Gran Diario de México para compartir sus perspectivas, consignas y sentimientos. Entre ellas participaron activistas, artistas, emprendedores, comunicadores, trabajadoras sexuales, personas juzgadoras e incluso integrantes de fuerzas policiacas.

El equipo de fotografía y video del medio documentó sus testimonios y expresiones, que reflejaron una celebración de la diversidad y la alegría de vivir sus identidades a plenitud, así como la convicción de continuar la lucha por el reconocimiento de derechos.

Lee también El nuevo Poder Judicial de la Federación marca precedente: discriminar a la comunidad LGBTIQ+ y violentar obligaciones en materia de seguros sí tiene consecuencias ejemplares

Sin embargo, tras la difusión del proyecto en redes sociales y en el sitio web de EL UNIVERSAL, los comentarios de odio dirigidos contra quienes participaron en la convocatoria comenzaron a aparecer. Las publicaciones recibieron mensajes con lenguaje despectivo, insultos, estereotipos y expresiones discriminatorias dirigidas a personas pansexuales, hombres cis homosexuales, mujeres trans y otros integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

El 10 de junio de 2025, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) tuvo conocimiento de los comentarios vertidos en redes y abrió un procedimiento de queja. El proceso quedó registrado en el expediente COPRED/CAyE/Q-000070-2025 y derivó en la Opinión Jurídica OJ/COPRED/006/2025, notificada mediante el oficio COPRED/CAyE/SAJ/106/2026, emitido el 17 de febrero de 2026 en la Ciudad de México.

En la resolución se establece que las opiniones vertidas por varios usuarios en Facebook y en El Universal Online constituyen actos de discriminación y discurso de odio, al vulnerar el derecho a la libertad de expresión de las personas participantes en el proyecto. La opinión consultiva señala que las expresiones analizadas reflejan intolerancia mediante insultos, bullying, rechazo, violencia simbólica y estereotipos dirigidos a la diversidad sexual.

Lee también Corte falla a favor de la comunidad LGBT+ en Chiapas; avala sanciones a funcionarios que realicen terapias de conversión

El COPRED analizó el caso con base en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de la Ciudad de México, así como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

A partir del análisis, el organismo concluyó que las expresiones vertidas en redes sociales constituyen una conducta injustificada de exclusión y menoscabo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las 111 personas LGBTIQ+, motivada por su orientación o preferencia sexual.

Además, en el documento se resuelve que las personas que resultaron responsables del acto discriminatorio ofrezcan una disculpa a las 111 personas LGBTTTI+ a quienes les vulneraron sus derechos humanos a la igualdad, no discriminación y libertad de expresión.

También subrayó las consecuencias negativas que la discriminación y los discursos de odio pueden tener en la salud mental y emocional de las personas LGBTIQ+.

Lee también FIFA 2026: Exploran apoyo en seguridad con app para poblaciones LGBT+; siguen medidas de Juegos Olímpicos de Invierno

El COPRED determinó la existencia de una conducta discriminatoria por parte de las personas que participaron en las plataformas digitales emitiendo opiniones de carácter LGBTTTIfóbicas que vulneran el derecho a la libertad de expresión de quienes participaron en el proyecto periodístico.