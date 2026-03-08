Más Información

En medio de una ola feminicida, miles de mujeres marchan este 8M en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto

Lucha Tapalpa contra el estigma

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Relatan barreras y violencia hacia ellas en medios, política y empresas

“Ser blanca, ser joven y ser bella”; en 8M mujeres, especialistas y drags reflexionan sobre los alcances y prejuicios del maquillaje

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Herzovich vs Dios, un relato de Ari Volovich

El (MUAC) dio una disculpa después de que ocurrió un altercado la tarde del pasado viernes en su área administrativa.

De acuerdo con un comunicado compartido a través de redes sociales, tres empleados de dicha institución de la (UNAM) y Eledy Evaristo, integrante del comité ejecutivo del personal de confianza, acudieron ese día con el fin de abordar problemas como presuntos apagos atrasados.

Evaristo colocaba una cartulina con la leyenda "No a los pactos individuales" en la puerta de la directora, Tatiana Cuevas, cuando un hombre, identificado como Daniel Correa Huitrón, lo arrancó. Ante esto, la mujer defendió sus derechos a la libertad de expresión y a manifestarse.

Como respuesta, el MUAC emprendió acciones legales, rechazó la "manipulación informativa" y reafirmó su compromiso con los derechos laborales.

Otras demandas de los manifestantes fueron contra el acoso laboral, la discriminación, de forma específica contra personas adultas mayores y con discapacidad, entre otras.

dft/LL

