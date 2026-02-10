El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 48 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un dictamen para modificar el artículo 1 de la Constitución Política Federal, con el objetivo de prohibir la discriminación y garantizar los derechos de las personas de la comunidad de la diversidad sexual y de género.

Esta reforma incorpora el concepto de identidad de género como categoría constitucional para uniformar los criterios de protección legal y facultar al Congreso de la Unión a legislar en esta materia, en particular sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.

La diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero, señaló que “La invisibilidad jurídica de las personas de la diversidad sexual y de género, particularmente de las personas trans, han sido un factor estructural de discriminación, exclusión y violencia, sostenido por marcos normativos incompletos”, aseveró.

“El dictamen es consistente con los criterios de la Suprema Corte de Justicia; los estándares internacionales de derechos humanos; la recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha documentado las consecuencias de la falta de reconocimiento constitucional de la identidad de género”, puntualizó.

