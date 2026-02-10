Valle de Bravo, Méx.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinará 50 millones de pesos para trabajos de desazolve en el Emisor Poniente y el Río Cuautitlán, como respuesta a las inconformidades de habitantes de San Martín Tepetlixpan por los malos olores y la contaminación generada por el canal de aguas negras.

Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), informó que, tras las inquietudes de los pobladores, se definieron las acciones a realizar en esta zona del municipio.

“Se va a realizar una inversión de 50 millones de pesos para hacer un desazolve. Esto se ha hecho no solo este año, se hace de manera continua por parte de Conagua y en ese caso el Emisor Poniente y el Río Cuautitlán van a tener una inversión con esa cantidad”, comentó.

Lee también ¿Cómo opera la Presa de Valle de Bravo?

La funcionaría detalló que actualmente se desarrolla el paquete preparatorio para una licitación pública nacional y se prevé que los trabajos de desazolve inicien en un plazo de dos a tres meses.

La inversión fue anunciada luego de que vecinos de San Martín Tepetlixpan realizaron un bloqueo en los carriles laterales de la autopista México–Querétaro, a la altura de Lechería, con dirección a la Ciudad de México, para exigir atención al Emisor Poniente, la mañana del lunes 9 de febrero.

Durante la protesta, los habitantes denunciaron que el canal no ha recibido mantenimiento suficiente durante años, lo que provoca condiciones insalubres y afectaciones a la calidad de vida de las familias que viven en la zona.

A causa de la movilización, la circulación vehicular presentó afectaciones y los automovilistas tuvieron que utilizar vías alternas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL