La extracción de agua en la Presa de Valle de Bravo se mantiene bajo un esquema operativo preventivo que permite conservar niveles altos de almacenamiento sin riesgo de derrames, informó Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

La funcionaria explicó que, tras concluir el periodo de lluvias del año pasado, “se mantiene una extracción de entre siete y ocho metros”.

Peraza Camacho señaló que Valle de Bravo representó uno de los mayores retos operativos del Sistema Cutzamala, debido a los niveles máximos de almacenamiento que alcanzó.

“Justo, Valle de Bravo fue uno de los temas más complicados porque prácticamente llegó al 98 por ciento”, afirmó.

Ante este escenario, destacó que la operación se enfocó en evitar un derrame mediante maniobras anticipadas.

“Era necesario extraer agua para evitar un derrame”, indicó, al subrayar que no se trató únicamente de un efecto directo de las lluvias, sino de estrategia.

La directora del OCAVM aclaró que los resultados actuales responden a decisiones técnicas oportunas.

“No es solo que el Sistema Cutzamala se haya optimizado por las lluvias, sino por una operación estratégica; antes de que derramara se extrajo agua, es un tema operativo muy complejo”, sostuvo.

“Por estas acciones, la presa mantiene actualmente niveles cercanos al 90 por ciento. Ahorita estamos extrayendo ocho metros y todavía estamos en el 90 por ciento”, puntualizó.

Durante un recorrido por la zona, Peraza Camacho recordó que la Presa de Valle de Bravo enfrentó en 2024 su nivel más bajo registrado.

“Está presa en 2024 tuvo los niveles más bajos históricamente, llegó a tener el 26 por ciento, alrededor de 113 millones de metros cúbicos, comparados con los 357 millones que hay actualmente, es una recuperación importante, ya que esto significa que tiene 91 por ciento de almacenamiento”, concluyó.

