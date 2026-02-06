Red Bull del Cerro al Barrio: Tomas Slavik se enamora de la ruta en Valle de Bravo

Tomas Slavik fue el atleta Red Bull seleccionado para el campamento de Del Cerro al Barrio en Valle de Bravo, siendo esta la primera vez que México es sede del entrenamiento para los ciclistas.

La leyenda checa ha ganado cuatro veces el magno evento de Valparaíso, ha recorrido diversas rutas del ciclismo urbano, pero el trazado del Pueblo Mágico mexicano se ha robado el corazón del icónica “rider”. Además, aseguró que le gustaría ver más eventos en el país.

"De verdad amo la ruta que estamos recorriendo. Es increíble. Es un gran reto para todos, incluso yo estoy batallando. Tengo fe en que regrese Guanajuato al calendario o cualquier otro lugar. México es un lugar maravilloso", destacó en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Slavik también reconoce el gran nivel de los 10 competidores que buscan el wildcard para llegar a la competencia de Chile, asegurando que todos están a la par.

"Siempre es bueno estar del lado de los competidores, me gusta ayudar a convertirlos en ciclistas más rápidos y de poder acercarlos a poder llevarse el comodín para Valparaíso, el gran evento Del Cerro al Barrio. La gran mayoría están al mismo nivel, todo se va a decidir por pequeños errores que ojalá no hagan", compartió el europeo.

Dentro de todos los consejos que él les brinda a todos, hay dos muy claves.

"Todos creen que el secreto es ir alocadamente rápido, pero no, yo siempre les digo que le tengan respeto a la ruta. Deben de ser inteligentes y también les digo que ir lento también es ir rápido", puntualizó el histórico ciclista.