Al 21 de enero de 2026, el Sistema Cutzamala registra un almacenamiento de 694.6 millones de metros cúbicos, lo que representa 88.77% de su capacidad total, de acuerdo con el reporte diario del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El nivel actual es inferior al reportado el 1 de enero, cuando el sistema almacenaba 712.7 millones de metros cúbicos, por lo que en las primeras tres semanas del mes se observa una reducción de 18.1 millones de metros cúbicos

Esta disminución equivale a 2.54% del volumen con el que inició enero y a 2.32% de la capacidad total del sistema, que es de 782.5 millones de metros cúbicos, según reporte oficial.

Lee también Sélvame Mx exhibe en videos columnas desgastadas del Tren Maya y denuncian que daño ecológico persiste

Por presa, Valle de Bravo se mantiene como la de mayor nivel, con 92.49% de llenado al 20 de enero; luego, Villa Victoria con 85.81%, y, por último, El Bosque con 84.24%.

Durante este periodo, las precipitaciones registradas en las presas fueron ligeras a moderadas y se concentraron en días específicos. El evento de mayor acumulado ocurrió el 16 de enero, con 25 milímetros en Villa Victoria, 11.5 milímetros en Valle de Bravo y 6.5 milímetros en El Bosque, sin que estos reflejaran algún aumento sostenido en el almacenamiento total del sistema.

En cuanto a la calidad del agua, el documento indica que los parámetros de turbidez, pH, cloro residual y dureza se mantuvieron dentro de los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-1994, y que el agua presenta condiciones agradables de sabor y olor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro