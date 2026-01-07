El almacenamiento del Sistema Cutzamala arrancó enero de 2026 con un nivel de llenado de 90.38%, al concentrar 707.2 millones de metros cúbicos de agua en sus principales presas, según el reporte del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En los primeros seis días del mes, el volumen total presentó una disminución gradual de 5.5 millones de metros cúbicos, al pasar de 712.7 a 707.2 millones, sin que se hubieran registrado aportaciones por lluvia en ese periodo, de acuerdo con los datos diarios del informe.

El comportamiento por presa muestra que Valle de Bravo concentra el mayor volumen del sistema, con casi 370 millones de metros cúbicos, lo que equivale al 93.8% de su capacidad total, que es de 394.3 millones de metros cúbicos.

Lee también Josefa González-Blanco y su polémico paso por la política con AMLO

En Villa Victoria, el almacenamiento es de 161 millones de metros cúbicos, con un nivel de 86.7% respecto a su capacidad de 185.7 millones. Mientras que El Bosque reporta 176.2 millones de metros cúbicos, lo que representa 87% de su capacidad máxima, estimada en 202.4 millones de metros cúbicos

En conjunto, la capacidad total de las tres presas del sistema asciende a 782.5 millones de metros cúbicos, por lo que el volumen actual mantiene al Cutzamala por encima de nueve décimas partes de su llenado posible, una condición que no se observaba de manera sostenida en los últimos años

En materia de calidad del agua, los reportes diarios de la planta potabilizadora Los Berros señalan que, del 1 al 6 de enero, los parámetros de turbidez, color, pH, cloro residual y dureza se mantuvieron dentro de los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994.

Lee también Gertz Manero será embajador en Reino Unido, revela Sheinbaum

El monitoreo también clasifica el sabor y olor del agua como “agradables”, sin observaciones que indiquen riesgos sanitarios en el proceso de abastecimiento.

Aunque el arranque del año muestra niveles elevados de almacenamiento, los datos diarios reflejan una tendencia ligera a la baja asociada a la falta de lluvias en los primeros días de enero.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr