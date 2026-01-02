La Comisión Nacional de Agua (Conagua) confirmó la presencia de flamencos rosados en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. En redes sociales anunció que durante 2025, se registró la llegada de 240 mil aves migratorias y nativas al lugar e invitó a la población mexicana a disfrutar el avistamiento.

“En el Parque Ecológico Lago de Texcoco, en lugar de aviones, han llegado más de 240 mil aves migratorias, incluyendo flamencos rosados. El Gobierno de México te invita a disfrutar del avistamiento de aves y reconectar con uno de los ecosistemas más importantes del Valle de México”, mencionó.

En un video informativo, la dependencia explicó que en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) se impartirán talleres gratuitos de avistamiento de aves, cultura ambiental y educación ecológica.

El 26 de diciembre pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que una familia de flamencos rosados llegó a este Parque Ecológico, área en la cual, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se intentó construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Trabajadores del parque ecológico informaron que la familia de flamencos rojos llegó hace unos días, y que algunos pensaron que era broma o que se podían haber confundido con garzas. Sin embargo, al verlos confirmaron que en realidad eran flamencos.

“Sí, nos avisaron que había en el lago una familia de tres flamencos. Son como la mamá, el papá y el hijito, un flamenquito”, dijo uno de los trabajadores consultados.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco, que abarca 14 mil hectáreas de terreno, alberga más de 250 especies de flora y 370 de fauna, incluyendo especies protegidas y endémicas, además de 10 tipos de hongos y musgos.

También resalta que este parque es el hogar de más de 100 mil aves residentes y otras 200 mil que migran desde Canadá hasta Sudamérica cada invierno. Cabe destacar que los flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) tienen su hábitat en México, en el norte de la Península de Yucatán.

