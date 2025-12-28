Más Información

La presidenta destacó que el Parque Ecológico Lago de Texcoco es hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, y no "un aeropuerto inviable" y que se iba a hundir.

En el sexenio de se buscó construir en los terrenos del Lago de Texcoco el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM), el cual fue cancelado, tras una consulta popular, por el gobierno del presidente .

En un video difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal invitó a la población mexicana a conocer las actividades deportivas que se llevan a cabo en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, inaugurado en agosto pasado por ella cuando era presidenta electa y por el entonces presidente López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Foto: Presidencia
"Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Foto: Presidencia
En el video de su recorrido por las instalaciones del Parque y acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en vez de construir un aeropuerto "que se va a hundir", se decidió hacerlo un parque ecológico con espacios para el deporte y recreación.

"En donde iba a haber un aeropuerto, ahora hay un parque hermosísimo. Como ustedes saben, tiene zonas del agua, y pocos conocen estos espacios que son campos en donde se puede aprender beisbol, futbol, futbol americano, hay gimnasio y ya se puede utilizar. Es un lugar extraordinario.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Foto: Presidencia
"En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se va hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México, a los de la Ciudad de México. ¡Viva la transformación, y este hermosísimo lugar de recuperación de un espacio ambiental para el bienestar de todas y todos los mexicanos!".

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Foto: Presidencia
Este viernes, EL UNIVERSAL reveló que en un hecho común, un grupo de tres flamencos rosados llegó al Parque Ecológico Lago de Texcoco conviviendo con miles de aves migratorias y residentes, incluyendo garzas y patos.

