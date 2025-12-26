Más Información

Amarga Navidad para el periodismo; dos periodistas son acusados de delitos graves

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

José Ramón López Beltrán no tiene que rendir cuentas a nadie, defiende Noroña; heredero de AMLO es un “buen hombre”, asegura

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente , no tiene que rendirle cuentas a nadie porque no es servidor público, no busca ningún cargo y dejó la política hace siete años, aseguró el senador .

En su vídeo charla de este viernes en redes sociales, defendió al hijo mayor del exmandatario, a quien calificó de un “buen hombre” que es víctima de los odiadores de que lo atacan por hacer compras en una tienda de lujo.

Fernández Noroña afirmó que al no ser funcionario público, José Ramón López Beltrán está en libertad de comprar lo que sus ingresos le permitan sin dar explicación alguna.

José Ramón López Beltrán. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Dijo que la austeridad republicana no involucra a los particulares y aunque fuera servidor público, aplica a las políticas publicas, no al modo de vida de los funcionarios.

“La austeridad republicana se aplica a las políticas públicas, no al comportamiento privado de las personas”, sostuvo.

“¿Cuál austeridad, de qué hablan? (José Ramón López Beltrán) es un ciudadano, no tiene que rendirle cuentas a nadie", expresó.

“¿Por ser hijo del presidente tiene que rendir cuentas cuando no ha tenido ningún cargo público ni busca ningún cargo público?”, cuestionó.

“¿Cuál es el problema? Que es hijo del compañero López Obrador, ese es todo el tema”, expresó.

“Está claro que la vida privada es tu espacio personalísimo y ahí no aplican las cosas públicas”, señaló Noroña, para enseguida arremeter contra sus críticos.

“Yo de verdad quiero que se atrevan a decir a qué lugares podemos ir y a qué lugares no podemos ir, que hagan una lista, de una buena vez”, retó.

