Las celebraciones de Navidad se tornaron amargas para la libertad de expresión en México tras la detención del periodista Rafael Vela León en Veracruz, la vinculación a proceso de Rodolfo Ruiz en Puebla, así como la captura en Michoacán de una mujer acusada de ataques al honor por criticar a un funcionario en redes sociales.

En los dos casos, los comunicadores son señalados de delitos graves como terrorismo y ha llevado a que organizaciones como Artículo 19 se pronuncien condenando la criminalización que enfrentan por su labor periodística.

Lee también Artículo 19 condena criminalización a periodista señalado por presunto terrorismo en Veracruz; exige erradicar amenazas a libertad de expresión

Detienen a Lafita León en Veracruz acusado de terrorismo

El pasado 24 de diciembre se dio a conocer la detención en Coatzacoalcos, Veracruz de Rafael Vela León, un reportero de nota roja conocido como Lafita León.

Un juez de control calificó como legal la detención, por lo que el comunicador fue imputado por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra instituciones de seguridad pública. Se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Tras su captura, Artículo 19 se pronunció exigiendo a las autoridades veracruzanas erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria contra cualquier periodista y su libertad de expresión.

Lee también Detienen a "Lafita León", reportero de nota roja en Veracruz; es acusado de terrorismo

Detienen a "Lafita León" reportero de nota roja de Veracruz; lo acusan de terrorismo. Foto: Especial.

Sin embargo, la gobernadora morenista, Rocío Nahle García, negó en entrevista radiofónica que el arresto del reportero tenga que ver con la libertad de expresión y al contrario dijo que en el estado se ha vivido con excesos de libertad de expresión, sin reclamos o señalizaciones.

“Leí que varios dicen la libertad de expresión: esto no va con la libertad de expresión, aquí en Veracruz se ha vivido un año con libertad de expresión, yo diría que hasta con excesos y de mi parte de mi gobierno no ha habido un solo reclamo, una sola señalización”, comentó.

Vinculan a proceso a Rodolfo Ruiz, periodista de Puebla

Rodolfo Ruiz, periodista y director del portal de noticias e-consulta en Puebla, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el pasado 23 de diciembre.

La investigación contra el comunicador comenzó desde 2020 a petición de la Secretaria de Finanzas del gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo, fue hasta en este mes de diciembre que comenzó a recibir citatorios de un juez.

Rodolfo Ruiz es señalado por presuntamente haber pagado con supuestos recursos ilícitos a uno de sus abogados que lo defendió de más de veinte denuncias penales y administrativas durante la administración de Barbosa, entre 2019 y 2022.

Lee también Vinculan a proceso a Rodolfo Ruiz, periodista poblano; lo acusan por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Acusan a periodista poblano de uso de recursos de procedencia ilícita; (17/12/2025). Foto: Especial

El periodista acusó que su caso es una venganza por las investigaciones sobre actos de corrupción exhibidos en su medio y que involucran a tres funcionarios de la Fiscalía estatal, quienes, asegura, extorsionan a empresarios fabricándoles delitos.

Como medidas cautelares el juez de Control ratificó la firma periódica ante la autoridad y la prohibición para salir del país sin autorización judicial.

*Con información de Édgar Ávila Pérez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc