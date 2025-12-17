El periodista poblano y director del portal de noticias e-consulta, Rodolfo Ruiz Rodríguez fue imputado hoy por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

“Lo que buscan es cerrar e-consulta, porque les somos incómodos, quieren desaparecer el medio y callarnos”, alertó el periodista.

Organizaciones civiles y periodistas, como Artículo 19, han manifestado su preocupación por el caso en contra de Rodolfo Ruiz, pues consideran que se trata de una maniobra de presión para afectar la libertad de expresión y exigieron a las autoridades federales y estatales cesar el hostigamiento jurídico.

La investigación inició en 2020 a petición de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, sin embargo fue durante la presente semana cuando el comunicador comenzó a recibir citatorios del juez que lleva la causa.

Aunque el dueño del portal –medio de comunicación líder que ha venido publicando investigaciones sobre hechos de corrupción- buscó ampararse para diferir una audiencia programada para hoy (debido a que no tenía completa la investigación en su contra), finalmente el procedimiento legal se efectúo.

Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, le imputó el presunto delito por parte de uso de recursos de procedencia ilícita y se programó una audiencia para el próximo 23 de diciembre para determinar si es vinculado o no a proceso legal.

La fiscalía lo señala de haberle pagado con supuestos recursos ilícitos a uno de sus abogados que lo defendió de las 28 denuncias penales y administrativas (que conformaron siete causas penales) que se le abrieron en su contra, de sus allegados y de sus empresas durante la administración de Barbosa.

Aunque el propio abogado ya se presentó a declarar y aseguró que sus honorarios fueron cubiertos con una transferencia electrónica y entrega de factura, el ministerio publico decidió imputarlo por el delito señalado.

En días previos a la audiencia de hoy, la defensa del comunicador denunció que el juez de la causa les había entregado incompletos y con impresiones dañadas u hojas faltantes los siete tomos y cinco discos compactos de la investigación en contra del periodista.

Además que el Juez de Control se negaba a diferir audiencias para cotejar los informes. Incluso los representantes legales del periodista, acabaron renunciando a la defensa al denunciar presiones y amenazas del juez de la causa.

En entrevista, el periodista consideró que se trata de una venganza por las diferentes investigaciones sobre hechos de corrupción, una de ellas donde se documentó que tres funcionarios de la Fiscalía General del Estado estaban extorsionando a empresarios y fabricándoles presuntos delitos.

Se trató de servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Alta Incidencia y a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, los cuales acabaron renunciando y se les inició una investigación.

Curiosamente -dijo el director de e-consulta-, es la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la que hoy le imputó el presunto delito; además recordó una serie de investigaciones periodísticas, entre ellas una donde se obligaba a burócratas estatales a difundir y reforzar los logros oficiales.

La organización Artículo 19 recordó que este tipo de procesos judiciales son utilizados por la gente que detenta el poder para limitar el debate público, así como censurar e intimidar.

"El caso de Rodolfo Ruiz y de e-consulta ocurre también en medio de una serie de discursos estigmatizadores documentados desde abril de este año, donde se han utilizado las conferencias del gobierno del estado para criminalizar y estigmatizar al medio de comunicación", alero la organización el pasado mes de octubre.

