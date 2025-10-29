Naucalpan, Méx.- Comerciantes y transportistas se concentran en diferentes puntos de Periférico Norte para salir rumbo al Palacio Nacional como parte de la manifestación contra la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La caravana de compone de más de 2 mil 500 vehículos entre operadores de transporte público, taxis de sitio, taxis de aplicación, grulleros y comerciantes.

Piden un diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Foto: Gisela González Granados

Bernardo Platas, coordinador de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME) informó, en entrevista para El Universal, que demandan una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para poner sobre la mesa el presunto mal actuar de los protocolos de la Fiscalía mexiquense para la investigación de delitos.

Dio a conocer que tiene contabilizadas al menos 50 carpetas de fabricación que hicieron contra comerciantes y transportistas.

La concentración de los transportistas y comerciantes de encuentra desde Cuautitlán Izcalli en la parte norte, así como en Bulevard Puerto Aéreo.

Tiene contabilizadas al menos 50 carpetas de fabricación que hicieron contra comerciantes y transportistas. Foto: Gisela González Granados

Cierran Periférico Norte a la altura del Parque Naucalli

Naucalpan, Méx.- Comerciantes y transportistas decidieron bloquear el Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, con dirección a Ciudad de México, en el marco de la caravana que realizaban rumbo a Palacio Nacional.

Bernardo Platas, coordinador de ACME, informó que demandan una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Gisela González Granados

Piden un diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la falta de atención por parte del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez.

