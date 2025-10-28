Ante bloqueos para este miércoles, policía capitalina ofrece alternativas viales; checa qué recomienda

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (Cdmx) indicó que con respecto a la movilización de transportistas y comerciantes que se ha anunciado para este miércoles 29 de octubre ofrece alternativas viales que son las carreteras federales.

Hasta esta noche, indicó, se tiene información de que habrá puntos de concentración en las casetas México - Pachuca, México - Puebla, México - Querétaro, México - Toluca y otros puntos colindantes del Estado de México (Edomex) con la capital del país.

A través de las cuentas de redes sociales del Centro de Orientación Vial de esta Secretaría, se estará informando, en tiempo real, las alternativas viales, conforme avancen las movilizaciones en la Ciudad de México, rumbo al Zócalo capitalino.

Este miércoles, el secretario de gobierno, César Cravioto, exhortó a los transportistas a no manifestarse pues ya tiene agendada una mesa de trabajo el próximo viernes para revisar su petición de aumento la tarifa del pasaje.

