El Gobierno de Oaxaca estimó una derrama económica acumulada de mil 643 millones de pesos aproximadamente, durante las vacaciones de la temporada decembrina en los destinos de ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido.

De acuerdo con sus previsiones del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, informó que se registrará una ocupación hotelera promedio del 71.13 por ciento y la visita de 341 mil 445 personas.

Por destino turístico, detalló que en la ciudad de Oaxaca se espera una afluencia de 112 mil 955 visitantes, una ocupación hotelera del 65.66 por ciento y una derrama económica de 479 millones de pesos.

Mientras que en Bahías de Huatulco, se prevé la llegada de 122 mil 957 personas, el 81.75 por ciento de ocupación hotelera e ingresos por 839 millones de pesos.

Y en Puerto Escondido, el arribo de 105 mil 533 visitantes, una ocupación hotelera del 66.18 por ciento y derrama económica de 325 millones de pesos.

aov/cr