Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

El Gobierno de Oaxaca estimó una acumulada de mil 643 millones de pesos aproximadamente, durante las vacaciones de la temporada decembrina en los destinos de ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido.

De acuerdo con sus previsiones del 19 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, informó que se registrará una promedio del 71.13 por ciento y la visita de 341 mil 445 personas.

Por destino turístico, detalló que en la ciudad de Oaxaca se espera una afluencia de 112 mil 955 visitantes, una ocupación hotelera del 65.66 por ciento y una derrama económica de 479 millones de pesos.

Lee también

Mientras que en Bahías de Huatulco, se prevé la llegada de 122 mil 957 personas, el 81.75 por ciento de ocupación hotelera e por 839 millones de pesos.

Y en Puerto Escondido, el arribo de 105 mil 533 visitantes, una ocupación hotelera del 66.18 por ciento y derrama económica de 325 millones de pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]