La bancada de Morena repudió el incremento al pago del refrendo por ser desproporcionado, pese a ser inferior al requerido por la gobernadora .

Es un asalto, afectará la economía de las familias que dependen de su vehículo para ir a laborar, estudiar o es su medio de trabajo, acotó el diputado Ernesto Millán Soberanes.

Su homóloga morenista Hades Berenice Aguilar Castillo dijo que es un abuso para el pueblo, con la aprobación de impuestos vergonzosos.

La iniciativa de la Ley de Ingresos propuesta por la gobernadora planteaba que el refrendo quedará en 1 mil 180 pesos.

La diputada Rocío Cervantes Barba presentó una propuesta a nombre del PAN, PRD, PVEM, MC y PRI y dijo que el contexto económico actual exige mesura y responsabilidad en la forma en que se actualizan las cargas, porque para la mayoría el uso del auto no es un lujo sino una herramienta indispensable para trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o acceder a servicios de salud.

Añadió que incrementar el refrendo por encima de la capacidad real de pago genera presión económica y, en algunos casos, fomenta la informalidad y el incumplimiento, por lo que planteó una reducción del 34% sobre la propuesta original de la gobernadora para quedar en 940 pesos.

A su vez, la diputada Susana Bermúdez Cano acompañó la propuesta de reducir el cobro respecto a la original con el fin de equilibrar adecuadamente el interés público con la capacidad de las personas contribuyentes y que permite mantener la eficacia de los sistemas de control vehicular.

La legisladora María del Pilar Gómez Enríquez indicó que existen razones plenamente justificadas para respaldar el dictamen.

Dijo que ha habido decisiones arbitrarias en la distribución del recurso federal, por lo que el Estado busca fortalecer los ingresos propios para impulsar la salud, la seguridad y otros rubros, ante el trato que ha tenido por parte de la federación y el castigo que ha recibido en partidas económicas.

Expuso que los recursos en salud se han reducido en más de 700 millones de pesos, al igual que el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. También habló del modelo de centralización y la respuesta que las entidades tienen que hacer al respecto, así como del trato desigual que se le ha dado a Guanajuato en materia presupuestaria.

En la sesión de este martes, el Congreso aprobó la Ley de Ingresos de Gobierno del Estado por la cantidad de 140 mil 331 millones 093 mil 736 pesos, lo que equivale a una variación real del 9.56% de incremento nominal.

