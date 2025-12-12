Irapuato, Gto.- Una banda de motociclistas atacó a balazos a seis hombres en la colonia Morelos, en la zona sur de Irapuato; cuatro murieron y dos fueron heridos de gravedad.

Este hecho se constituye como la quinta masacre registrada en la Región “B” de Guanajuato durante los primeros doce días de diciembre de 2025, con 23 personas asesinadas y al menos diez lesionadas.

La madrugada de este viernes, individuos armados a bordo de varias motocicletas acribillaron a un grupo de personas, sobre todo jóvenes, que convivían en la calle Benito Juárez.

Los agresores descendieron de los vehículos y dispararon en dirección de las víctimas, luego subieron a las unidades y escaparon.

Corporaciones policiales y ambulancias auxiliaron a las personas lesionadas y colocaron cintas de seguridad para la preservación de la escena del crimen.

La Fiscalía General del Estado confirmó que cuatro fallecieron y dos presentan lesiones; se reservó sus nombres.

Atrocidades en diciembre de 2025

El 3 de diciembre ejecutaron y quemaron a cuatro hombres en una vivienda de la comunidad San Luis del Jánamo, en Irapuato.

El 5 de diciembre ejecutaron a cuatro jóvenes en el bulevar Degollado, en el municipio de Pénjamo.

El 6 de diciembre mataron a cuatro hombres y a una mujer en una fiesta familiar, en una casa de la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Valle de Santiago.

El 10 de diciembre un comando asesinó a cinco habitantes de una finca en construcción, en la comunidad Santiaguillo de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El 12 de diciembre privaron de la vida a cuatro hombres que convivían en una calle de la colonia Morelos, de Irapuato.

