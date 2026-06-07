Atlixco.— Los visitantes nacionales y extranjeros que arriben a la ciudad de México —llegando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)— durante el Mundial serán recibidos por un ícono representativo del municipio de Atlixco, Puebla: una Catrina con temática futbolística.

Valerie Bartsch Aburto, regidora de Turismo, Cultura y Pueblos Originarios del Ayuntamiento de Atlixco, dice en entrevista con EL UNIVERSAL que con esta Catrina, la cual estará exhibida hasta el 21 de julio, buscan promover al municipio, así como a la cultura mexicana y poblana a nivel internacional.

“Estará más de un mes para recibir a todo el turismo que llegue a este aeropuerto, además de hacer la promoción de nuestro municipio y nuestro estado. La intención es que se den una vuelta por Puebla y vengan a conocer Atlixco, y promocionar nuestra cultura y tradiciones”, menciona.

Omar Rangel fue el artista plástico encargado de pintar y decorar la Catrina futbolera. Foto: Especial

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La regidora comentó que esta obra fue realizada por manos atlixquenses y por Omar Rangel, artista plástico del municipio, quien tiene mucha trayectoria en el manejo de la cartonería.

“Omar es una pieza clave para que esta obra de arte que va a estar expuesta en el aeropuerto sea de muy buena calidad, que refleje nuestra identidad y que sea atractiva para todos los fans futboleros”.

Para Omar, ha sido un honor ser parte de este proyecto y haber sido seleccionado para, con su obra, representar a Atlixco y a todo México en esta edición de la Copa del Mundo. Además de ser una gran oportunidad para poder mostrar y compartir el trabajo que se hace en este municipio con todos los turistas que vengan a México.

Durante una semama, el artista se enfocó en la decoración y embellecimiento de esta figura icónica. Foto: Especial

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“Es un placer y un gusto poder colaborar con Valle de Catrinas, este megaproyecto a nivel mundial por parte del Ayuntamiento de Atlixco”, dijo.

En la elaboración de esta obra trabajó el equipo de Valle de Catrinas, encargado de fabricar y armar el esqueleto con la técnica tradicional de la cartonería, proceso que tomó aproximadamente tres meses, mientras que Omar dedicó una semana a su pintura y decoración.

“El equipo de Valle de Catrinas apoyó bastante con el tema de la cartonería y el trabajo de la base para que yo solamente venga a decorar, y eso ayudó mucho porque nos ahorramos tiempo y sólo nos enfocamos a lo que realmente es el tema de la decoración y el embellecimiento de esta Catrina”.

La FIFA pidió ciertas cosas a la hora de diseñar la Catrina, como por ejemplo no usar algún logotipo. Foto: Especial

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La Catrina lleva por nombre Quiáhuitl, que significa lluvia: el agua sagrada que da vida a la tierra, que alimenta los cultivos y mantiene el equilibrio entre el cielo y el mundo terrenal. Es un símbolo de renovación, fertilidad y continuidad.

Quiáhuitl está inspirada en el antiguo jugador de pelota mesoamericano. En tiempos mundialistas, se convierte en un guardián simbólico de las tierras mexicanas, tendiendo un puente entre la herencia ancestral de los pueblos y el lenguaje universal del deporte.

“Desde Atlixco para el mundo, Quiáhuitl celebra la lluvia como origen de la vida, y al juego de pelota, como una expresión del vínculo entre el ser humano, la comunidad y el cosmos. Está inspirada en el Mundial [de futbol], los colores que se usaron para su diseño fueron básicamente el verde, rojo y azul”, comenta Omar.

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El artista plástico comentó que los huesos pintados de color verde evocan la riqueza natural de México. Foto: Especial

El artista plástico explica que los huesos pintados de color verde evocan la riqueza natural de México: los campos, montañas, bosques y paisajes que han dado identidad a este país a lo largo de los siglos. Cada tonalidad representa la diversidad y la vitalidad de un país que florece gracias a sus raíces culturales y a la fuerza de su gente.

Omar comenta que la FIFA pidió ciertas cosas a la hora de diseñar la Catrina, como por ejemplo no usar algún logotipo alusivo al evento, además sugirió una paleta de colores.

“A partir de ahí, nosotros agarramos tonos que son muy representativos de México, lo conceptualizamos de tal manera que represente a Atlixco y a México en general. Quiáhuitl es lluvia, memoria y esperanza; un guardián que honra el pasado, protege el presente y acompaña el futuro de México ante los ojos del mundo”, menciona el artista.

En la elaboración de esta obra trabajó el equipo de Valle de Catrinas, encargado de fabricar y armar el esqueleto. Foto: Especial

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El pasado miércoles, Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco, encabezó la inauguración de esta Catrina futbolera en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y destacó que representa el talento de los artesanos atlixquenses y fortalece la proyección de este municipio como referente de arte, cultura y turismo.

“Esta Catrina representa la oportunidad perfecta para insistir en que Atlixco es una plataforma de arte y de cultura. Con esta Catrina, Atlixco nos enseña que lo monumental no está exactamente en el tamaño, sino en el gesto, y en el gesto de esta Catrina está claro que se trata de una bienvenida con los brazos abiertos, así como un recordatorio de quienes somos.

“La Catrina futbolera nos muestra la fuerza del trabajo colaborativo, ya que una obra monumental es producto de este gran trabajo en equipo. Que nadie diga que el folclore es de temporada (...) que si algo distingue al mexicano es que estamos muy orgullosos de serlo”, precisa.

Esta Catrina se hizo con la técnica de la cartonería, proceso que tomó aproximadamente tres meses. Foto: Especial

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Al respecto, la presidenta municipal destaca que la Catrina en el AIFA refleja el orgullo de México por sus raíces y su capacidad de compartirlas con el mundo.

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