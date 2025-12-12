Más Información
Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre
Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates
Inicia este viernes programa “Conduce sin Alcohol” 24 horas en CDMX; se extenderá hasta el 11 de enero de 2026
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz aprendieron a tres elementos policiacos municipales señalados del presunto delito de extorsión.
Fueron agentes de la Unidad Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión quienes ejecutaron una orden de aprehensión contra Cristian “N”, Jaime “N” y José “N”, elementos activos de la Policía Municipal de Coatepec, zona metropolitana de la ciudad de Xalapa.
Lee también Confirman orden de captura contra extitular de la SSP
Las investigaciones encontraron que los tres oficiales habrían exigido y recibido dinero de una persona a cambio de no detenerla por una supuesta participación en la tala ilegal de árboles.
Un juez de Control obsequió las órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas este viernes.
La Fiscalía informó que en respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, serán presentados ante la autoridad judicial que lo requiere, quien definirá su situación jurídica en próxima audiencia inicial.
afcl/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]