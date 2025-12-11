El pleno del Congreso de Veracruz reformó diversas disposiciones legales en materia del delito de extorsión, ello con el fin de armonizarlas a leyes federales.

Con 39 votos a favor, los diputados locales ajustaron este delito a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Extorsión, con lo cual se dota al estado de Veracruz de herramientas jurídicas y técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada y las operaciones encubiertas.

Durante sesión ordinaria, se hicieron cambios al Código Penal y de las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General.

El dictamen aprobado, advirtió que el éxito de la reforma no radica únicamente en la modificación del Código Penal, sino en la reingeniería institucional que se despliegue para investigarlo.

Se incluyó la creación de la Unidad Especializada en Atención al Delito de Extorsión, dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), considerada como clave para desarticular estructuras criminales complejas.

Dicha unidad dependerá directamente de la persona titular de la FGE, quien tendrá a su cargo la investigación, persecución y el esclarecimiento de los hechos que constituyan dicho delito, conforme a lo previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y demás disposiciones aplicables.

Congreso de Veracruz reformó diversas disposiciones legales en materia del delito de extorsión. Foto: Especial

La Unidad estará integrada por ministerios públicos, policías, analistas y personal pericial debidamente capacitado, evaluado y certificado en materia de extorsión, de acuerdo con los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y desarrollará acciones de coordinación, intercambio de información y colaboración con las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia competentes, para la atención integral del delito de extorsión, en los términos establecidos por la legislación aplicable.

El Grupo Legislativo de Morena, expresó que este proyecto de decreto unifica criterios y propone diversas medida para que, en lo sucesivo, en el delito de extorsión se aplique la Ley General, dando como resultado la uniformidad en la persecución y sanción de este ilícito.

Mientras que la bancada del PVEM expuso que no solo se armoniza el tipo penal, sino que se integra Veracruz a la Estrategia Nacional de Seguridad.

Para el Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, esta modificación debe acompañarse con la asignación de presupuesto para que las áreas involucradas cuenten con herramientas para una mejor operación.

