"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

Zacatecas.- “La gente ya no quiere otro Monreal, es lo que yo pienso, siento que nos agotamos el apellido (…) a pesar de que para mí Saúl (Monreal) sería el mejor (candidato)”, admitió el diputado federal morenista Ricardo Monreal Ávila, al emitir su opinión sobre los diferentes perfiles que aspiran a la gubernatura de Zacatecas y buscan suceder a su hermano David Monreal en las elecciones del 2027.

En una entrevista que dio este jueves a un noticiario radiofónico local, a Ricardo Monreal se le pidió su postura sobre las encuestas y mediciones que ya circulan sobre los diferentes aspirantes que buscan la gubernatura tanto en Morena como en otros partidos, pero, tras dar su opinión de varios perfiles, también se le preguntó sobre las aspiraciones de su hermano menor, el senador Saúl Monreal y mencionó:

“Saulín-Saulón para mí es el mejor, Saulín-Saulón es el mejor, pero es mi hermano, y yo creo que la gente ya no quiere otro Monreal, es lo que yo pienso, ¿no?, siento que nos agotamos el apellido, a pesar de que para mí Saúl sería el mejor, es el más sensible, estudia mucho, tiene mucha cercanía con la gente, se prepara, tiene una cosa que los políticos deberíamos tener: intuición política y tiene carácter, tiene mucho carácter y mucha independencia”, expresó.

Señaló que a Saúl le afectó uno de los principios que Morena adoptó en este año, referente al nepotismo electoral que limita a la postulación de familiares hasta en cuarto grado en para el mismo cargo de elección popular, determinación que le alcanzaría directamente al senador en las elecciones del 2027, debido a que el actual gobernador de Zacatecas, David Monreal es su hermano.

Sin embargo, Ricardo Monreal dijo que “Saúl tiene un futuro esperanzador, tiene que ser cuidadoso, esperar, mantener la unidad en Morena, caminar con Morena, no escuchar el canto de las sirenas”.

La excuñada y otros aspirantes

Al enumerar los perfiles que buscarían la gubernatura y cuando mencionó a la senadora morenista Verónica Díaz Robles -a quien se le ha señalado como la candidata del gobernador-, Ricardo Monreal aclaró que era su cuñada, porque estaba casada con su hermano Luis Enrique Monreal y confirmó que “ya se divorciaron”, aunque se limitó a emitir calificativos: “le tengo respeto, tengo años sin verla, no platico con ella, no tengo ninguna cercanía con ella y no voy a hablar nunca mal de ella”.

En cambio, a Rodrigo Reyes Mugüerza, actual secretario general del gobierno estatal, lo describió con una serie de virtudes y dijo conocerlo bien, porque fue su coordinador de asesores en el Senado de la República: “es honesto, muy capaz, de familia zacatecana, muy auténtico y muy inteligente”.

Sobre el diputado federal Ulises Mejía Haro dijo que “es un joven también disciplinado”, mientras que de la legisladora morenista Julia Olguín Serna que también se inscribió para la sucesión la describió como “una mujer que ha crecido mucho, muy talentosa”.

Respecto al diputado federal Carlos Puente, la senadora Geovanna Bañuelos y Jorge Álvarez Máynez, posibles aspirantes del Partido Verde, PT y Movimiento Ciudadano, respectivamente, dijo que a todos los conoce, incluso, dijo que a los dos últimos los invitó a que formaran parte de esos partidos que hoy representan y que a todos les tiene respeto: “No voy a hablar mal de nadie, no es mi propósito, pero yo espero que Morena siga gobernando”.

Ricardo Monreal dijo que trata de no meterse ni opinar de los temas locales ni electorales de Zacatecas, sin embargo, dijo que para las próximas elecciones espera que no haya ruptura de Morena con el PT ni con el PVEM, al considerar que “sería un error si se dividen, porque ya se demostró la vez pasada cuando el PT se salió del movimiento, ni él ganó ni nosotros ganamos todo”.

En conclusión, señaló que “no es buena experiencia ir solos” y que ninguno de los tres partidos aliados deben ir solos con sus candidatos, al contrario, dijo, los tres deben hacer un esfuerzo de sumar y mantener la unidad.

