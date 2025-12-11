Más Información

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Tekax, Yucatán.- Una se registró en las instalaciones de la empresa Materiales Agregados Peninsulares, ubicada en el kilómetro 88 de la carretera federal Mérida–Chetumal, a la altura del entronque hacia Xaya.

Los primeros reportes indican que el empleado identificado como Carlos S. realizaba maniobras a bordo de una retroexcavadora cuando una pared de material pétreo cedió repentinamente.

El colapso sepultó la unidad pesada y dejó completamente aplastada la cabina, provocando que el operador quedara atrapado sin posibilidad de salir con vida.

Paramédicos y personal de rescate arribaron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el .

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía y autoridades laborales, que ya investigan cómo se originó el .

El mortal accidente ha generado consternación entre los trabajadores del área y reaviva el llamado a extremar medidas de seguridad en este tipo de operaciones.

