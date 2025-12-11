Más Información
Tekax, Yucatán.- Una tragedia laboral se registró en las instalaciones de la empresa Materiales Agregados Peninsulares, ubicada en el kilómetro 88 de la carretera federal Mérida–Chetumal, a la altura del entronque hacia Xaya.
Los primeros reportes indican que el empleado identificado como Carlos S. realizaba maniobras a bordo de una retroexcavadora cuando una pared de material pétreo cedió repentinamente.
El colapso sepultó la unidad pesada y dejó completamente aplastada la cabina, provocando que el operador quedara atrapado sin posibilidad de salir con vida.
Paramédicos y personal de rescate arribaron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.
La zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía y autoridades laborales, que ya investigan cómo se originó el derrumbe.
El mortal accidente ha generado consternación entre los trabajadores del área y reaviva el llamado a extremar medidas de seguridad en este tipo de operaciones.
