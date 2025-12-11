Pachuca.– Al obtener únicamente el 0.4 por ciento del listado nominal, es decir, alrededor de 11 mil 280 firmas, fracasó en Hidalgo el intento de revocación de mandato contra la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, informó el consejero del Instituto Estatal Electoral, Alfredo Alcalá Montaño.

Indicó que, al no alcanzar el 10 por ciento del padrón electoral, que asciende a 2 millones 65 mil 286 ciudadanos y que es el mínimo exigido por la ley para llevar a cabo este ejercicio, el procedimiento quedó fuera de toda posibilidad legal, ya que solo se recibieron 11 mil 280 registros, y se requerían 206 mil 529 firmas.

Al presentar el corte final, Alfredo Alcalá Montaño precisó que, tras el proceso de revisión, 10 mil 92 firmas resultaron válidas, lo que representa apenas el 4 por ciento del total requerido, cifra que se encuentra muy lejos del umbral legal necesario para continuar con el procedimiento de revocación de mandato.

En el desglose de los apoyos recibidos, detalló que Shareny Muñoz Palacios concentró 5 mil 714 registros válidos, equivalentes al 57 por ciento del total. Le siguió Sbeydi Lucero Vázquez, con 2 mil 785 firmas válidas, que representan el 28 por ciento. En tanto, la organización Izquierda Unida Hidalguense para que siga la democracia reunió 1 mil 463 apoyos, es decir, el 14 por ciento.

Asimismo, se informó que otros promoventes obtuvieron cifras considerablemente menores, entre ellos Pablo Apodaca, con 89 firmas válidas; Crispina Barrón, con ocho; Martín Camargo, con 14; Miguel Ángel Ríos Quintanar, con 12; y Fermín Pérez Lugo, con siete apoyos.

Finalmente, las autoridades electorales señalaron que no se logró consolidar el número suficiente de respaldos ciudadanos para llevar a cabo este ejercicio democrático, por lo que el procedimiento de revocación de mandato quedó formalmente concluido.

