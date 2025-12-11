Más Información

Monterrey, Nuevo León.- Un estudiante de secundaria resultó con después de ser por sus compañeros, en el municipio de Apodaca.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles la Escuela Secundaria No. 11, ubicada sobre la calle Águila, de la Colonia Paseo de Santa Rosa, segundo sector.

Se informó que los jóvenes estaban estaban jugando a “Otaku”, simulando que varios de ellos tenían poderes y después golpear con las palmas en la cabeza a su compañero identificado como Manuel.

Uno de los agresores utilizó unas tijeras, por lo que el afectado resultó con una en la cabeza.

El adolescente agresor respondió al nombre de Marcos, de 13 años, quien fue llevado con el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.

