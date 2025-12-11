Cuernavaca.- Esta mañana un grupo de motociclistas armados irrumpieron en una casa de empeño y sometieron al guardia y clientes, para después romper algunas vitrinas y robar varios artículos de exhibición. Los golpes asestados a las vitrinas activaron la alerta y eso ahuyentó a los ladrones.

Los delincuentes portaban sus cascos para evitar ser identificados por el personal del negocio ubicado en el primer cuadro de Cuernavaca.

Según los reportes policiales, los delincuentes amenazaron de muerte a los clientes y trabajadores del establecimiento antes de proceder a romper los vidrios de las vitrinas para sustraer artículos de valor.

Tras lograr su cometido, huyeron a bordo de sus motocicletas antes de la llegada de la fuerza pública.

Elementos policiacos acudieron rápidamente a la zona, en particular a las calles Matamoros y Degollado, pero no lograron dar con los culpables. Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los responsables y recuperar lo robado.

El miércoles, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que seguirán reforzando el sistema de vigilancia mediante cámaras de video, drones y patrullaje terrestre, además de la coordinación con la SEDENA, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos y policías municipales que, tan solo este año participaron en más de cinco mil operativos.

Anunció, asimismo, que en este mes quedarán instalados los arcos carreteros en las principales entradas de la ciudad, equipados con lectores de placas para detectar vehículos con reporte de robo.

afcl/LL