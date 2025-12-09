Más Información

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que se investiga la presunta colusión entre trabajadores de instituciones bancarias con la , ante el incremento de asaltos a cuentahabientes.

De acuerdo con Urrutia hay investigaciones en curso sobre estos casos que se han registrado, principalmente en la ciudad capital y los detalles se darán a conocer el próximo miércoles para cuidar el debido proceso.

En Cuernavaca suman más de a cuentahabientes en diferentes colonias. El último asalto a un banco ocurrió el lunes 8 de diciembre sobre la avenida Domingo Diez esquina con Paseo del Conquistador.

Urrutia Lozano anunció que se reforzará la vigilancia durante este mes en todo el estado, para inhibir la acción de la delincuencia.

