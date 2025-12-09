Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que se investiga la presunta colusión entre trabajadores de instituciones bancarias con la delincuencia, ante el incremento de asaltos a cuentahabientes.

De acuerdo con Urrutia hay investigaciones en curso sobre estos casos que se han registrado, principalmente en la ciudad capital y los detalles se darán a conocer el próximo miércoles para cuidar el debido proceso.

En Cuernavaca suman más de ocho asaltos a cuentahabientes en diferentes colonias. El último asalto a un banco ocurrió el lunes 8 de diciembre sobre la avenida Domingo Diez esquina con Paseo del Conquistador.

Urrutia Lozano anunció que se reforzará la vigilancia durante este mes en todo el estado, para inhibir la acción de la delincuencia.

