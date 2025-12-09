Más Información

Izamal Yucatán.- Una sangrienta durante la tradicional fiesta de Izamal dejó un hombre muerto y un detenido.

Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche de ayer lunes durante una acalorada discusión en el coso taurino, donde dos sujetos comenzaron a dentro del área destinada para la corrida de toros.

En medio del pleito, uno de ellos propinó un golpe certero al otro, quien cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra la escarpa.

El impacto fue tan fuerte que quedó inconsciente, por lo quedó en un charco de sangre.

Paramédicos arribaron minutos después, pero únicamente confirmaron el deceso.

El área fue asegurada por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), quienes realizaron las diligencias correspondientes junto con personal del Departamento de Homicidios y Lesiones.

Se informó extraoficialmente de una persona detenida relacionada con los hechos.

La tragedia dejó consternados a los asistentes, quienes vieron cómo la celebración religiosa se convertía en escenario de muerte.

Hay que señalar que la semana pasada, se registró el de una menor de 12 años de edad a manos de su padrastro, quien ya fue detenido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Servicio Médico Forense (Semefo) llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.

