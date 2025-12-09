Pachuca.– Grupos ambientalistas de Tula, Hidalgo, se manifestaron en contra del parque de economía circular y de la consulta que pretende realizar el gobierno, al considerar que esta busca inducir un resultado favorable pese a la inconformidad de la ciudadanía. Aseguraron que con este proyecto no se combate la contaminación y que la consulta no cumple con los principios mínimos.

René Romero, representante de la iniciativa Río Tula: Restauración y Justicia Socioecológica e Hidrológica, aseveró que al menos una decena de colectivos se oponen a la realización de este proyecto de economía circular en los terrenos de la fallida Refinería Bicentenario.

Indicó que no existe claridad sobre lo que se pretende instalar en el lugar, ya que dijo las autoridades únicamente intentan encaminar la opinión pública para que sea favorable a un proyecto del que se desconocen, en general, sus pormenores.

Lee también Continúan sin ser identificados los cinco cuerpos hallados a un costado de autopista Mazatlán- Durango: Fiscalía; todos son hombres

Expuso que, además, la consulta únicamente considera a tres municipios: Tlaxcoapan, Atitalaquia y Tula, aunque el proyecto solo se ubica en los terrenos de los dos primeros.

Señalaron que la interpretación que hacen es que se busca incluir a Tula en la consulta debido al voto duro de Morena, con el objetivo de que el resultado sea positivo. Asimismo, lamentaron que no se incorpore al resto de las demarcaciones que se verán impactadas por el proyecto, que son al menos 14 municipios.

René Romero, en representación de los activistas, apuntó que han existido varias contradicciones, ya que autoridades ambientales han señalado que se procesarán mil toneladas diarias de desechos, pese a que la región solo produce alrededor de 500. Esto implicaría un faltante de otras 500 toneladas que tendrían que ser traídas de otros lugares, incluso de otros estados, como se ha mencionado.

Reunión sobre la construcción de el parque de economía circular (09/12/2025). Foto: Especial

Lee también En lo que va del año, 53 policías de Sinaloa han sido asesinados: SSP; anuncian aumento en la cobertura de seguros de vida

Agregó que este es otro de los puntos donde ha habido diversas declaraciones, pues por un lado afirman que los desechos provendrán de otras entidades, pero por otro aseguran que no será así, lo cual genera desinformación entre la población.

Subrayaron que la región de Tula ya no resiste más problemas de contaminación y que el parque de economía circular no remediará esta situación, sino que podría agravarla. Por ello, advirtieron que, de ponerse en marcha el proyecto en contra de la voluntad ciudadana, recurrirán a herramientas jurídicas y a la movilización social.

Finalmente, alertaron que no existe certidumbre de que los datos de los votantes no sean utilizados con fines políticos, ya que se solicita la credencial de elector incluso para recibir información y se pide a las personas firmar documentos, lo cual afirmaron se aleja totalmente de lo que debe ser una consulta y no cumple ni siquiera con el principio mínimo de certeza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov