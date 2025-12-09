Más Información

Culiacán, Sin.- Los del sexo masculino con que fueron localizados a un costado de la autopista Mazatlán-Durango, en el municipio de Concordia continúan sin ser identificados, por lo que se coteja su fisonomía y huellas, dijo la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Señaló que aún no se cuenta con elementos suficientes para lograr su identidad, por lo que se continúan con las investigaciones y los trabajos forenses, referentes a su hallazgo por parte de la Guardia Nacional el lunes pasado.

Las cinco víctimas son del sexo masculino, todos adultos, los cuales fueron encontrados asesinados a balazos a un costado de la autopista Mazatlán-Durango, en la jurisdicción del municipio de Concordia.

Sánchez Kondo externó que no se puede adelantar que estos cinco homicidios puedan estar relacionados con en la zona sur del estado, puesto que primeramente se tiene que certificar si existen denuncias de su desaparición para lograr sus identidades.

