Culiacán, Sin.- Los cuerpos de cinco personas del sexo masculino con impactos de bala que fueron localizados a un costado de la autopista Mazatlán-Durango, en el municipio de Concordia continúan sin ser identificados, por lo que se coteja su fisonomía y huellas, dijo la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Señaló que aún no se cuenta con elementos suficientes para lograr su identidad, por lo que se continúan con las investigaciones y los trabajos forenses, referentes a su hallazgo por parte de la Guardia Nacional el lunes pasado.

Lee también En lo que va del año, 53 policías de Sinaloa han sido asesinados: SSP; anuncian aumento en la cobertura de seguros de vida

Las cinco víctimas son del sexo masculino, todos adultos, los cuales fueron encontrados asesinados a balazos a un costado de la autopista Mazatlán-Durango, en la jurisdicción del municipio de Concordia.

Sánchez Kondo externó que no se puede adelantar que estos cinco homicidios puedan estar relacionados con actividades ilícitas en la zona sur del estado, puesto que primeramente se tiene que certificar si existen denuncias de su desaparición para lograr sus identidades.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr