Culiacán.- Una nueva jornada de violencia se registró en distintos municipios del estado con un saldo de cinco personas asesinadas a balazos y una más herida. Una de las víctimas Omar Guadalupe “N”, de 28 años, falleció en un hospital horas después de su ingreso por herida de bala.

En el interior de un canal hidráulico de la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentaba impactos de bala y huellas de golpes, sin que este portara alguna identificación.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas que en el canal Santa Elena se encontraba flotando el cuerpo de una persona del sexo masculino, de apariencia joven. Al presentarse pudieron constatar que esta había sido privado de la vida.

En una de las colonias del municipio de San Ignacio, hombres armados se introdujeron en forma violenta a una vivienda donde dormían varios miembros de una familia y dispararon contra Edgar “N”, de 45 años, el cual falleció en el lugar. Otra persona del sexo masculino no identificada fue privada de su libertad.

Se conoció que minutos después, los mismos hombres armados volvieron a repetir la acción en una vivienda de la colonia Azucenas del Río, donde privaron de la vida a Gamaliel “N”, hermano de la primera víctima.

En una vivienda del callejón Arnulfo Rodríguez, de la colonia Alamitos, de la capital del estado, personas armadas penetraron hasta el patio y dispararon en varias ocasiones contra Jorge “N”, de 26 años, el cual falleció en el lugar de los hechos.

Miguel Alonso “N”, de 28 años, vecino de la colonia Amistad, en Culiacán fue interceptado por hombres armados, los cuales lo asesinaron de varios disparos, para después huir del lugar ser detenidos.

En una de las calles de la colonia Renato Vega, en la capital del estado, Cesar Geovanni “N” de 42 años resultó herido de bala por personas desconocidas que lo interceptaron cuando caminaba rumbo a su casa.

En menos de 20 horas, atacan e incendian tres viviendas y un motel

En un lapso menor a las 20 horas, tres viviendas y un motel fueron objetos de ataques por personas armadas. En una de ellas se localizaron dos artefactos explosivos sin detonar por lo que personal militar resguarda el inmueble.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que sobre la calle Hermes, del fraccionamiento CANACO, un inmueble había sido objeto de disparos, violaron los candados, se introdujeron, la vandalizaron y luego le prendieron fuego, sin que hubiera personas lesionados.

Al presentarse al sitio, elementos estatales y personal del ejército descubrieron que en el interior se encontraban dos artefactos explosivos artesanales, los cuales no habían detonado, por lo que el lugar está en resguardo en espera de los peritos.

Poco antes de estos hechos, en la salida norte de la capital del estado, personas armadas que llegaron en una camioneta Ford al motel Hollywood le prendieron fuego a una de las habitaciones y abandonaron rápidamente el lugar.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas del hecho, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, los cuales fueron detenidos poco después cuando huían en una camioneta Ford de modelo antiguo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que dos personas armadas, presuntamente responsables de incendiar una de las habitaciones del motel ubicado a un costado de la carretera México-Nogales, a la salida norte, fueron detenidas.

En dos distintos fraccionamientos, hombres armados atacaron a igual número de viviendas, una de ellas fue vandalizada y usaron un vehículo recién despojado para derribar la puerta principal y le prendieron fuego, sin que las autoridades judiciales reportarán personas heridas o muertas.

