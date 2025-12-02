El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó la sesión de la Mesa de la Coordinación Estatal pata la Construcción de la Paz en las instalaciones del noveno batallón de la Guardia Nacional de Sinaloa.

Al encuentro asistieron Cecilia Ramírez Montoya, Presidenta Municipal de Guasave; Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, presidente municipal de Ahome; Evangelina Llanes Carreón, alcaldesa de Juan José Rios y Rolando Mercado, alcalde de Sinaloa municipio.

También destacó la presencia de Yeraldine Bonilla Valverde, Secretaria General de Gobierno, Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal del Estado, Roy Navarrete Cuevas, Director del Instituto Estatal de Protección Civil, José Francisco González Hernández, Coronel de Guardia Nacional de Estado Mayor, en representación del Coordinador Estatal de Guardia Nacional en Sinaloa, así como representantes de Defensa y Marina.

